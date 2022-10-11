Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона успешно отбили

Все ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсонской области успешно отбиты, система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаки на Антоновский мост, сообщил 11 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Все ночные попытки [ВСУ] прорваться или прорвать линию обороны Херсона, как всегда, отбиты», — сказал он в видеообращении.

По его словам, в Херсоне сохраняется спокойная обстановка.

Накануне он также отмечал, что все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области отбиты, продвижение противника заглохло. Он добавил, что часть украинских военных взяли в плен. Также 10 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту. Сбиты были четыре ракеты, две упали в районе моста.

За день до этого заместитель главы администрации региона также сообщал, что ВСУ не удается развивать наступление на херсонском направлении. По его словам, ситуация на линии соприкосновения там остается без изменений. Херсон регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.





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