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Рябков указал на провал США в создании антироссийской коалиции

Рябков указал на провал США в создании антироссийской коалиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что «метания» США по вопросу диалога с Россией вызваны тем, что все их попытки создать антироссийскую коалицию провалились. Об этом он заявил 11 октября в беседе с агентством «РИА Новости».

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«Разорвать в клочья» нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается. Провалились и попытки сколотить международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов. Отсюда, собственно, проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой или становиться в позу, отказываясь от прямого диалога, пока та «не изменит поведение», — отметил он, отвечая на вопрос об эффективности каналов связи между США и РФ для избежания Карибского кризиса.

Рябков также указал на то, что взаимоотношения Москвы и Вашингтона в данный момент находятся в положении, сравнимом с пиковыми моментами холодной войны.

«Со своей стороны не отказываемся от контактов. Исходим из того, что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но такое общение должно выстраиваться на основе взаимного уважения и учета интересов», — резюмировал заместитель министра.

Ранее 11 октября Рябков заявил, что на фоне возрастающей вовлеченности США и других стран Запада в конфликт вокруг Украины Кремль будет вынужден предпринимать ответные, в том числе асимметричные, меры, и напомнил об угрозе неконтролируемой эскалации.

До этого, 9 октября, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что вероятные переговоры в Турции между Россией и четырьмя западными странами могут быть использованы для принуждения РФ пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об инициативе Турции организовать переговоры России по Украине с четырьмя западными странами. Он отметил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

Западные страны стали ужесточать антироссийские санкции после начала специальной операции, о котором Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились за помощью к Москве.

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