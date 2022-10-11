Названы самые востребованные ВУС при частичной мобилизации в Москве

Самой востребованной военно-учетной специальностью (ВУС) при частичной мобилизации в Москве стали мотострелки. Об этом 11 октября рассказал заместитель военного комиссара российской столицы полковник Максим Локтев.

«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, востребованы специалисты мотострелковых, береговых войск Военно-морского флота, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений и связисты.

Ранее во вторник Минобороны показало подготовку мотострелковых подразделений, состоящих из мобилизованных граждан и добровольцев. Подготовка проходит на одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО) в тыловых районах проведения специальной военной операции.

По несколько часов они отрабатывают там огневые и тактические задачи.

Ранее, 10 октября, Минобороны РФ сообщило, что в ходе подготовки мотострелковых подразделений мобилизованные граждане и добровольцы выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН из укрытия, а также оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС-17 «Пламя» по площадным целям на различной дальности.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.