Дело возбудили после смерти ребенка в новосибирской школе

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в школе. Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Следствие установило, что 10 октября мальчик на уроке физкультуры в Сокурской средней школе выполнял с одноклассниками комплекс разминки. Спустя непродолжительное время ему стало плохо, он упал. Учитель сразу же вызвал скорую помощь, но мальчик по пути в больницу умер.

Сейчас следователи допрашивают родственников школьника, педагогов, устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет VN.ru.

5 октября сообщалось, что в городе Октябрьском в Башкирии на тренировке в секции по карате умер подросток. Установлено, что 14-летний мальчик неожиданно потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь, но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть подростка.