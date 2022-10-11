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В «Росэнергоатоме» сообщили о предотвращении кражи Украиной архива ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Кража уникального архива Запорожской АЭС (ЗАЭС), готовившаяся украинской стороной, предотвращена оперативными службами. Об этом 11 октября заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

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«Оперативными службами была предотвращена кража архива, уникального архива Запорожской станции», — сказал он.

По его словам, ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре остается неспокойной, в том числе, и из-за наступающих холодов.

«Существует угроза неподачи тепла в дома в отопительный сезон, потому что тепло для города Энгергодара — это станция, это работающие энергоблоки», — сказал он.

Последний работавший энергоблок ЗАЭС остановили 11 сентября. К этому привело разрушение линий электропередачи украинскими боевиками.

8 октября украинские войска повредили последнюю линию связи, соединяющую ЗАЭС с энергосистемой Украины. Станция в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.

7 октября в Энергодаре произошел взрыв в районе расположенного на территории ТЭС распределительного устройства. В результате близлежащие районы остались без электричества. Восстановительные работы начались в тот же день.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, ЗАЭС перешла в ведение российских профильных ведомств.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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