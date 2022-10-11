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СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Взрывы прогремели в Одесской области. Кадры последствий взрыва во вторник, 11 октября, опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

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«Официально удар пока не подтверждали», — уточняется в сообщении.

Накануне сообщалось, что взрывы прогремели на военном полигоне в районе села Маяки в Одесской области, расположенного на границе с Молдавией.

Ранее во вторник издание сообщило, что в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.

10 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Несколько взрывов произошло в центре Киева. Также под ударами оказались Харьков, Днепропетровск, Львов и другие города. Кроме того, в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира. В некоторых городах нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

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