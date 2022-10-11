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В Госдуме назвали киевский режим террористическим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Действия украинских властей делают киевский режим террористическим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом 11 октября он написал в своем Telegram-канале.

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«Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту. Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики», — отметил он.

Володин также добавил, что действия президента Украины Владимира Зеленского ставят его в один ряд международными террористами.

«Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — подчеркнул председатель ГД.

Ранее, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после произошедшего паники среди жителей полуострова нет, есть «большое желание рассчитаться с террористами».

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