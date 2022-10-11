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Автокран врезался в жилой дом в Томске

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В Томске автокран «КамАЗ» налетел на жилой деревянный дом. Водитель погиб. Инцидент произошел утром 11 октября на Красноармейской улице.

РИА «Томск» пишет, что автокран выехал с проезжей части и, сломав ограждения, уперся в угол дома. Водитель транспортного средства скончался до приезда скорой помощи. Других пострадавших нет.

Глава городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов уточнил агентству, что дом, в который врезался автокран, входит в «список 701», он является объектом исторической среды. Здание признано аварийным и должно быть расселено.

В сентябре сообщалось о том, что Porsche врезался в стелу автозаправочной станции (АЗС) на востоке Москвы. Очевидцы рассказали о пяти пострадавших в результате происшествия. По данным МВД, было госпитализировано два человека. Как отметил один из свидетелей аварии, автомобиль могло занести на скользкой от дождя дороге.

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