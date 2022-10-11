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Торговые ограничения ЕС против РФ составляют 40% оборота 2021 года

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После введения восьмого пакета антироссийских санкций стоимость всех торговых ограничений со стороны Евросоюза (ЕС) оценивается примерно в €123 млрд. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕС).

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Отмечается, что данная сумма складывается из объемов двусторонней торговли России и стран ЕС, приостановленных из-за формальных санкций. Таким образом ограничительные меры провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

В список новых рестрикций вошли дополнительные ограничения на импорт таких российских товаров в ЕС, как пластмасса, косметика, а также затронули экспорт европейских товаров в Россию.

Днем ранее, 10 октября, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что в новом, восьмом пакете ограничений против России, ЕК разработала меры, которые исключают «лазейки» для их неисполнения.

ЕС опубликовал восьмой пакет санкций в отношении России, они вступили в силу с 7 октября. Санкции предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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