В МИЦ «Известия» обсуждают «образ жизни» россиян. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Образ жизни россиян «серебряного возраста». В ходе пресс-конференции будут представлены результаты нового исследования ВЦИОМ.
Участники обсудят вопросы - чего не хватает россиянам старше 50 лет? Насколько комфортную и насыщенную событиями жизнь они проживают? Как различаются потребности россиян разных возрастов?
Участники:
- Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ;
- Елизавета Садова, профессор бизнес-школы «Сколково»;
- Вадим Самородов, руководитель отдела общественных проектов ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
- Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты»;
- Анастасия Лазибная, основатель портала «Баба-Деда».