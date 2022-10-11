В МИЦ «Известия» обсуждают «образ жизни» россиян. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Образ жизни россиян «серебряного возраста». В ходе пресс-конференции будут представлены результаты нового исследования ВЦИОМ.

Участники обсудят вопросы - чего не хватает россиянам старше 50 лет? Насколько комфортную и насыщенную событиями жизнь они проживают? Как различаются потребности россиян разных возрастов?

Участники: