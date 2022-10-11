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В МИЦ «Известия» обсуждают «образ жизни» россиян. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Образ жизни россиян «серебряного возраста». В ходе пресс-конференции будут представлены результаты нового исследования ВЦИОМ.

Участники обсудят вопросы - чего не хватает россиянам старше 50 лет? Насколько комфортную и насыщенную событиями жизнь они проживают? Как различаются потребности россиян разных возрастов?

Участники:

  • Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ;
  • Елизавета Садова, профессор бизнес-школы «Сколково»;
  • Вадим Самородов, руководитель отдела общественных проектов ОСП Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
  • Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты»;
  • Анастасия Лазибная, основатель портала «Баба-Деда».
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