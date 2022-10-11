Байден пообещал Зеленскому продолжать поставки вооружения, включая системы ПВО

Президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому продолжать оказывать военную поддержку Киеву, в том числе за счет поставок современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома в понедельник, 10 октября.

Отмечается, что лидер Соединенных Штатов подтвердил готовность всесторонне помогать Украине обеспечивать национальную безопасность, наращивая экспорт вооружений, а также оказывая содействие в экономической и социальной сферах.

Кроме того, в разговоре с Зеленским Байден осудил нанесение РФ ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины и выразил соболезнования пострадавшим. По словам американского президента, Вашингтон и союзники продолжат оказывать экономическое давление на Москву.

В свою очередь председатель Верховной рады Руслан Стефанчук призвал американский конгресс снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. Также он запросил истребители F-15 и F-16 для обеспечения бесполетной зоны над Украиной и ЗРК NASAMS.

Ранее в понедельник Байден отметил, что коллективный Запад будет придерживаться политики санкционных ограничений в отношении России, а также поддерживать Киев, пока в этом есть необходимость, чтобы вооруженные силы Украины могли отстаивать свои территории и свободу.

9 октября экс-полковник корпуса морской пехоты ВМС США Марк Кансиан сообщил об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Чиновник добавил, что фактические потребности украинской стороны значительно превысили ожидания.

До этого, 5 октября, Байден пообещал Зеленскому направить дополнительные $625 млн военной помощи. Отмечается, что данное решение разозлило американских граждан. Они напомнили, что власти США помогают Киеву, но при этом игнорируют ситуацию в пострадавшей от урагана Флориде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Украине в обозримом будущем достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США де-факто стали стороной российско-украинского конфликта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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