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Рогов заявил о серии из 16 взрывов в Запорожье

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Фото: РИА Новости
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утром 11 октября заявил, что в городе Запорожье, временно подконтрольном Киеву, были слышны минимум 16 взрывов.

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«Начиная с 6:03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов. Воздушная тревога заработала после третьего из них», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что была слышна работа системы ПВО. В нескольких районах Запорожья сильный пожар, видны столбы дыма, есть перебои с электричеством.

По его словам, удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ) в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами. Рогов подчеркнул, что высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению.

Пользователи украинского сегмента социальных сетей распространили карту городов Украины, где утром 10 октября прогремели взрывы. Как следует из опубликованных данных, взрывы произошли практически во всех крупных украинских городах. Характерными для пожара знаками отмечены Киев, Кривой Рог, Львов, Запорожье, Львов, Тернополь, Харьков, Кременчуг, Запорожье и другие.

1 октября в районе города Запорожье российской авиацией были уничтожены две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Южная и центральная части Запорожской области контролируются российскими силами, сам город Запорожье остается под контролем Украины. В запорожской администрации отмечали, что референдумы на оставшейся части области состоятся после ее перехода под контроль России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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