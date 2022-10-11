Алтайский край попал в топ-5 непопулярных у молодежи регионов

Алтайский край вошел в пятерку регионов, откуда чаще всего уезжает молодежь. По данным Росстата за 2021 год, отток населения из края составил 7,4 тыс. человек.

Регион занял в этом списке пятое место. Также в «лидерах» оказались Кемеровская, Омская, Оренбургская и Иркутская области.

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, чьи слова приводит altapress.ru, молодежь уезжает из Сибири потому, что не видит перспектив для самореализации.

Что касается прироста населения, то по этому показателю лидирует Московская область, затем идут Ленинградская область, Краснодарский край, Москва и Калининградская область.