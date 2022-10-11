Врачи в Петербурге нашли способ выявить болезнь Альцгеймера на ранних этапах

Медики городской больницы № 40 Санкт-Петербурга обнаружили способ выявить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, еще до появления первым симптомов. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Как рассказал врач-невролог Алесь Миночкин, врачи научились исследовать биомаркеры, говорящие о наличии патологических процессов по анализу крови. Он добавил, что сложность диагностики заключается в том, что пациенты или их родные очень поздно обращаются в медучреждения.

Как отмечает телеканал «360», первые признаки заболевания проявляются в виде легкой забывчивости. Подобные симптомы часто связывают с возрастом. Однако подобное состояние может свидетельствовать о тенденции к развитию болезни Альцгеймера, пишет НСН.

По словам Миночкина, на сегодняшний день нет специфических профилактик и вакцин от самой болезни.

30 сентября сообщалось, что ученые НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывают лекарство от болезни Альцгеймера, которое сможет предотвращать развитие деменции. Основой препарата станут эфиры астаксантина — достаточно распространенного в природе соединения, которое придает цвет, например, красной рыбе или розовым фламинго, а также некоторым водорослям.

Также в сентябре кандидат медицинских наук, доцент, врач-невролог Мария Чердак рассказала, что в мире насчитывается около 50 млн людей с деменцией, в 60–70% случаев ее причиной является болезнь Альцгеймера, сообщает сайт kp.ru. Основным залогом профилактики деменции является здоровый образ жизни: физические упражнения, здоровое питание и высокая умственная и социальная активность.

В феврале британский сомнолог Нарван Амини назвал сон на боку одним из действенных способов предотвратить или замедлить развитие неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. По его словам, подобная поза благоприятно влияет на когнитивные функции мозга, отмечает телеканал «Звезда».