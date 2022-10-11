Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки
Мир
Экс-депутат ФРГ назвал теракт на Крымском мосту провокацией Запада
Мир
Польский премьер обвинил Норвегию в попытках нажиться на газе
Общество
Паром «Ейск» подготовили для переправы в Керченском порту
Общество
Охрану мостов во Владивостоке усилили после взрыва на Крымском мосту
Мир
В МИД России отвергли обвинение в участии в ядерной риторике
Мир
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Армия
Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник
Армия
Вертолеты Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
Мир
Антонов заявил о приближении США к «красной линии» из-за помощи Украине
Армия
Мобилизованные в Забайкалье начали изучать тактику ведения боя
Мир
Глава МЭА не исключил проблемы с газом в Европе к концу 2023 года
Сюжет:

FP узнал о требовании Украины к США после ударов по инфраструктуре

FP: Киев потребовал от США снять запрет на поставки ATACMS после ударов по инфраструктуре
0
Фото: commons.wikimedia.org/Unknown author
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев намерен добиваться от Вашингтона снятия ограничений на поставки американских оперативно-тактических ракет ATACMS после ударов со стороны РФ по объектам инфраструктуры. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил журнал Foreign Policy.

Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
И почему перехватывать их будет проще, чем использующиеся украинцами GMLRS для комплексов HIMARS

В публикации приводятся выдержки из письма председателя Верховной рады Руслана Стефанчука к членам Конгресса США.

«Украина хочет, чтобы администрация [президента Джо] Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что Стефанчук, помимо прочего, запросил поставки истребителей F-15 и F-16 для обеспечения беспилотной зоны над украинской территорией, а также систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Ранее, 10 октября, Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Кроме того, президент США осудил ракетные удары РФ.

В тот же день глава Белого дома заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. По его словам, Вашингтон «предоставит поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

До этого, 5 октября, Байден пообещал Зеленскому организовать отправку очередного пакета военной помощи на сумму $625 млн.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022