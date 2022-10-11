FP узнал о требовании Украины к США после ударов по инфраструктуре

Киев намерен добиваться от Вашингтона снятия ограничений на поставки американских оперативно-тактических ракет ATACMS после ударов со стороны РФ по объектам инфраструктуры. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил журнал Foreign Policy.

В публикации приводятся выдержки из письма председателя Верховной рады Руслана Стефанчука к членам Конгресса США.

«Украина хочет, чтобы администрация [президента Джо] Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что Стефанчук, помимо прочего, запросил поставки истребителей F-15 и F-16 для обеспечения беспилотной зоны над украинской территорией, а также систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Ранее, 10 октября, Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Кроме того, президент США осудил ракетные удары РФ.

В тот же день глава Белого дома заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. По его словам, Вашингтон «предоставит поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

До этого, 5 октября, Байден пообещал Зеленскому организовать отправку очередного пакета военной помощи на сумму $625 млн.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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