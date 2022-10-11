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ГА отказалась проводить тайное голосование по резолюции Запада о непризнании референдумов

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Председатель Генеральной ассамблеи (ГА) всемирной организации Чаба Короши 10 октября не согласился с предложением постпреда РФ при ООН Василия Небензи относительно немедленного голосования по резолюции Запада о непризнании референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о вхождении в состав России.

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Небензя предложил проголосовать, уже после провести дебаты по данному вопросу.

На это Короши ответил отказом, заявив, что намерен вести «ход заседания в соответствии с правилами процедуры Генеральной Ассамблеи и практикой проведения предыдущих специальных сессий, которая включает в себя проведение дебатов, а уже потом действий по проекту резолюции».

Также Небензя указал на необходимость уважать выбор жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в контексте присоединения регионов к РФ.

Албания предложила провести открытого голосования ГА ООН по резолюции, осуждающей присоединение к РФ четырех регионов. Инициативу поддержали 107 делегаций, 13 выступили против, 39 воздержались.

Ранее в этот день сообщалось, что Евросоюз (ЕС) в проекте резолюции для Генассамблеи ООН отказался признавать законность вхождения новых регионов в состав России.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. Жители регионов признаются российскими гражданами, для отказа от гражданства России им дан месяц.

До этого, 30 сентября, российский лидер подписал указы о присоединении новых регионов к России на ратификацию. Соответствующие проекты конституционных законов в Госдуму Путин внес 2 октября. Пакет документов одобрил Конституционный суд.

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