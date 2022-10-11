Экс-депутат ФРГ назвал теракт на Крымском мосту провокацией Запада

Взрывы на Крымском мосту — спланированная извне провокация, направленная на эскалацию ситуации на Украине. Экс-депутат бундестага, член правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт 11 октября посчитал теракт необходимым Западу, чтобы отложить переговорный процесс Москвы и Киева.

«Видимо, кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на Украине прекратился и обе стороны сели за стол переговоров. Как только начинает вырисовываться ситуация, в которой возможны или могли бы быть мирные решения этого конфликта — по крайней мере начало переговоров, — сразу включается хорошо спланированная провокация, которая ставит крест на этих попытках», — отметил он.

Ранее в этот день бывший посол Франции в РФ Клод Бланшмезон выразил мнение, что произошедшее на Крымском мосту обусловлено стремлением Украины втянуть НАТО в конфронтацию с Россией. Также он отметил, что президент России Владимир Путин «ответил в относительно умеренном ключе», несмотря на многочисленные предположения СМИ об использовании Москвой ядерного оружия.

10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на поощрение США диверсий Киева для затягивания конфликта. Она отметила, что в заявлениях, исходящих от администрации президента США Джо Байдена продолжаются спекуляции на тему «российской ядерной угрозы» и вместе с тем попытки заверить, что США якобы заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем.

До этого, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после произошедшего паники среди жителей полуострова нет, есть «большое желание рассчитаться с террористами». Также глава республики отметил, что в настоящее время в целом сложностей в транспортном сообщении с материком из-за взрывов на Крымском мосту на данный момент нет: длительность ожидания переправы со стороны Крыма не превышает 40–60 минут.