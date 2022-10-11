Польский премьер обвинил Норвегию в попытках нажиться на газе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Норвегия извлекает личную выгоду из глобального энергетического кризиса. Об этом сообщила обозреватель Washington Post Эмили Раухала.

«Несмотря на то, что Осло увеличивает экспорт в Европу, [Норвегия] сталкивается с резкой критикой со стороны континента, в том числе с обвинениями в том, что его непредвиденные доходы от нефти и газа равносильны спекуляции на конфликте», — говорится в публикации.

Автор статьи приводит в пример слова польского премьера, который назвал доходы Норвегии «избыточно гигантскими» и призвал поделиться частью прибыли с Украиной.

Между тем некоторые норвежские политики также настаивают на том, что излишки денежных средств следует направить в «фонд солидарности», поскольку это было бы справедливо в сложившейся ситуации.

10 октября чешский портал iDNES сообщил, что ожидаемый заработок Осло от продажи газа в Европу на фоне в разы выросших цен на голубое топливо будет в три раза выше, чем в прошлом году.

Согласно прогнозам, чистая прибыль Норвегии составит $94 млрд, что на $65 млрд больше, по сравнению с теми же показателями 2021 года.

Отмечается, что многие страны Европы возмутились сложившейся ситуации и просто не хотят покупать газ по высокой цене. В Еврокомиссии обсуждают предельные цены для норвежского газа, однако страна никак на это не реагирует.

14 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия отказалась снижать цену на газ для Евросоюза. Стёре отметил, что для Норвегии высокие цены на газ не являются целью, так как они приводят к подорожанию электроэнергии на юге страны и неудобствам торговых партнеров.

В тот же день ЕС и Норвегия организовали рабочую группу, в задачу которой входит обсуждение вопроса установления ограничений на стоимость природного газа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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