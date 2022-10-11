Паром «Ейск» подготовили для переправы в Керченском порту

Корреспондент «Известий» Вероника Котькова 11 октября побывала внутри парома «Ейск», который был законсервирован четыре года, но сейчас в оперативном режиме его подготовили для переправы между берегами Керчи и Кубани.

«У меня сердце просто радуется, бьется, когда ожила машина. Мы сегодня пойдем возить пассажиров», — поделился старший механик самоходного парома Сергей.

По его словам, с 2017 года паром стоял даже не в консервации, а в простое. Механики даже не надеялись когда-либо его «оживить».

Ранее, 9 октября, Котькова рассказала, что в Керченском порту два парома — «Керченский-2» и «Ейск» — готовы к перевозке малотоннажного транспорта. Она отметила, что крупные фуры будут переправлять два других более крупных парома «Лаврентий» и «Мария», которые вмещают в себя по 30 длинномеров.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения были ограничены.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых машин, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

По данным Следственного комитета России, погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.