Охрану мостов во Владивостоке усилили после взрыва на Крымском мосту

Меры безопасности на Золотом и низководном мостах во Владивостоке усилены после теракта, который произошел на Крымском мосту. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«На сегодняшний день на объектах (Золотом и низководном мостах. — Ред.) ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. Проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП «УВО Минтранса России», увеличена частота осмотров объектов. Усилен пропускной и внутриобьектовый режим», — передает слова пресс-службы края ТАСС.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека.

Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.