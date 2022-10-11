Реклама
Прямой эфир
Общество
Охрану мостов во Владивостоке усилили после взрыва на Крымском мосту
Мир
В МИД России отвергли обвинение в участии в ядерной риторике
Мир
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Армия
Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник
Армия
Вертолеты Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
Мир
Антонов заявил о приближении США к «красной линии» из-за помощи Украине
Армия
Мобилизованные в Забайкалье начали изучать тактику ведения боя
Мир
Глава МЭА не исключил проблемы с газом в Европе к концу 2023 года
Мир
Страны ЕС осудили удары России по объектам Украины
Происшествия
ВСУ обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Общество
В ГД предложили освободить родственников погибших мобилизованных
Мир
Россия может запустить авиасообщение с Северным Кипром
Сюжет:

Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ

МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций против 51 россиянина и 24 должностных лиц
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая Зеландия добавит в «черный список» ряд граждан РФ, а также представителей власти, связанных с присоединившимися к России регионами. Об этом свидетельствует обновление реестра санкций на сайте Министерства иностранных дел страны от 11 октября.

Большая икра: чем ЕС ответит России на принятие в состав новых субъектов
Брюссель принципиально согласовал восьмой пакет санкций

Информацию подтвердила глава новозеландского МИД Нанайя Махута в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что новые ограничения вступят в силу 12 октября. Лицам, подпадающим под рестрикции, запрещается въезд на территорию Новой Зеландии, кроме того, их активы будут заморожены.

Ранее, 7 октября, стало известно, что Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ в связи с присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Накануне Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций в связи с воссоединением с РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме мер политического и экономического характера расширен и санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц.

Тогда же зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022