Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ

Новая Зеландия добавит в «черный список» ряд граждан РФ, а также представителей власти, связанных с присоединившимися к России регионами. Об этом свидетельствует обновление реестра санкций на сайте Министерства иностранных дел страны от 11 октября.

Информацию подтвердила глава новозеландского МИД Нанайя Махута в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что новые ограничения вступят в силу 12 октября. Лицам, подпадающим под рестрикции, запрещается въезд на территорию Новой Зеландии, кроме того, их активы будут заморожены.

Ранее, 7 октября, стало известно, что Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ в связи с присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Накануне Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций в связи с воссоединением с РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме мер политического и экономического характера расширен и санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц.

Тогда же зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.



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