Реклама
Прямой эфир
Общество
Охрану мостов во Владивостоке усилили после взрыва на Крымском мосту
Мир
В МИД России отвергли обвинение в участии в ядерной риторике
Мир
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Армия
Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник
Армия
Вертолеты Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
Мир
Антонов заявил о приближении США к «красной линии» из-за помощи Украине
Армия
Мобилизованные в Забайкалье начали изучать тактику ведения боя
Мир
Глава МЭА не исключил проблемы с газом в Европе к концу 2023 года
Мир
Страны ЕС осудили удары России по объектам Украины
Происшествия
ВСУ обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Общество
В ГД предложили освободить родственников погибших мобилизованных
Мир
Россия может запустить авиасообщение с Северным Кипром
Сюжет:

МО РФ показало боевую работу танковых экипажей ЮВО на спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танковые экипажи Южного военного округа (ЮВО) ведут огонь по украинским позициям в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Министерство обороны показало выполнение военнослужащими боевых задач.

Танкисты ЮВО успешно ликвидируют огневые точки и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взаимодействуя с одним из мотострелковых подразделений, они подавляют формирования противника. Даже массовое использование противотанковых средств поражения не мешает бойцам ВС РФ выполнять свою работу.

Жесткие позиции: союзные силы отбили все украинские атаки
Удары по объектам военного управления, связи и энергетики снижают боевые возможности ВФУ, подчеркнули эксперты

Стрельба ведется в том числе и в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя. Выявленные цели уничтожаются огнем танковых орудий, из автоматических станковых гранатометов и противотанковых комплексов.

Наведение на цели, корректировка огня и контроль поражения осуществляется с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), действующего у линии соприкосновения.

Ранее, 10 октября, военкор «Известий» Семен Еремин запечатлел работу батальона имени Архангела Михаила Народной милиции ДНР и отдельного танкового батальона на линии Лисичанск – Северск.

Бойцы сумели нанести огневое поражение по укреплениям противника в одном из населенных пунктов. При этом танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, как старшина Юрий Маргун, действуя в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской батальонной тактической группы (БТГ), в течение двух суток держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. Под командованием Маргуна было уничтожено три танка боевиков и большое количество живой силы противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022