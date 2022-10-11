МО РФ показало боевую работу танковых экипажей ЮВО на спецоперации

Танковые экипажи Южного военного округа (ЮВО) ведут огонь по украинским позициям в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Министерство обороны показало выполнение военнослужащими боевых задач.

Танкисты ЮВО успешно ликвидируют огневые точки и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взаимодействуя с одним из мотострелковых подразделений, они подавляют формирования противника. Даже массовое использование противотанковых средств поражения не мешает бойцам ВС РФ выполнять свою работу.

Стрельба ведется в том числе и в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя. Выявленные цели уничтожаются огнем танковых орудий, из автоматических станковых гранатометов и противотанковых комплексов.

Наведение на цели, корректировка огня и контроль поражения осуществляется с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), действующего у линии соприкосновения.

Ранее, 10 октября, военкор «Известий» Семен Еремин запечатлел работу батальона имени Архангела Михаила Народной милиции ДНР и отдельного танкового батальона на линии Лисичанск – Северск.

Бойцы сумели нанести огневое поражение по укреплениям противника в одном из населенных пунктов. При этом танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, как старшина Юрий Маргун, действуя в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской батальонной тактической группы (БТГ), в течение двух суток держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. Под командованием Маргуна было уничтожено три танка боевиков и большое количество живой силы противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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