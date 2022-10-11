ВСУ обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские военнослужащие нанесли удар по городу Стаханов в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник, 11 октября, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 00:50 по н. п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что населенные пункты ЛНР регулярно подвергаются обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, в понедельник стало известно, что украинские националисты выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS в направлении Рубежного. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее, 9 октября, ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения беженцев на окраине Старобельска. В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан на окраине города.

Накануне в министерстве безопасности ЛНР сообщили, что в регионе была предотвращена попытка взрыва детских садов украинскими диверсантами. Один из задержанных признался, что их группа должна была заминировать мост и несколько детских садов.

До этого, 6 октября, ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS на город Кременная в ЛНР.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».