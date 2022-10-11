Реклама
Прямой эфир
Мир
Антонов заявил о приближении США к «красной линии» из-за помощи Украине
Мир
Глава МЭА не исключил проблемы с газом в Европе к концу 2023 года
Мир
Страны ЕС осудили удары России по объектам Украины
Происшествия
ВСУ обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Общество
В ГД предложили освободить родственников погибших мобилизованных
Мир
Россия может запустить авиасообщение с Северным Кипром
Экономика
Банки расширят кредитование в валютах дружественных стран
Общество
В ГД предложили выплаты мобилизованным для погашения долгов за ЖКУ
Наука
Ученые предсказали третью волну «Омикрона» в Европе
Мир
ЕК оценила ущерб от новых антироссийских санкций в €123 млрд
Мир
Трасс выступила за проведение саммита НАТО после взрывов на Украине
Интернет
Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

Эксперты раскрыли способы вычисления фейков в Сети

0
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество фейков в Сети постоянно растет — «Лига безопасного интернета», например, регулярно отчитывается об обнаружении миллионов недостоверных сообщений. Эксперты составили для «Известий» инструкцию по работе с информацией, которая поможет разобраться, где правда, а где ложь.

График робота: фейки в Сети по запросу властей найдет алгоритм
Чем новая IT-система поможет живым модераторам

На ПМЭФ в июне гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак рассказал о фактчекинговом сервисе «Лапша» для выявления интернет-пользователями недостоверной информации. Предполагалось, что он будет работать как приложение внутри российских социальных сетей.

Как рассказал «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, сложности в распознавании фейков заключаются в отсутствии методов определения достоверной информации.

Кандидат юридических наук, эксперт общественного движения «Информация для всех» Станислав Петровский замечает, что инструкции подходят, если фейк сделан на скорую руку, что бывает чаще всего.

«За одну минуту можно вбросить ложный тезис, который при должных ресурсах моментально разлетится по всему миру. Сохраняя критическое мышление и обращая внимание на ряд важных моментов, пользователь сможет самостоятельно разобраться, дезинформация это или нет», — сказала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Директор по медиапроектам коммуникационной компании «КРОС» Петр Кирьян, в свою очередь, рассказал, что, если источник информации —анонимный телеграмм-канал или рассылка безымянной статьи, надо быть готовым к тому, что информация непроверенная.

«Все сообщение основывалось исключительно на авторском утверждении, без ссылок на то, где можно детально изучить, о чем идет речь. Такая подача должна как минимум настораживать», — уточнил он.

Екатерина Мизулина добавила, что проверять нужно как цитаты, так и факты, кому бы они ни принадлежали.

«Если информация подана однобоко, вы можете быть объектом манипуляции, просто потому что принимаете на веру позицию одной стороны, на зная другой точки зрения», — предупредил Кирьян.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Верный знак: как вычислить фейк в Сети

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022