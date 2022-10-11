Эксперты раскрыли способы вычисления фейков в Сети

Количество фейков в Сети постоянно растет — «Лига безопасного интернета», например, регулярно отчитывается об обнаружении миллионов недостоверных сообщений. Эксперты составили для «Известий» инструкцию по работе с информацией, которая поможет разобраться, где правда, а где ложь.

На ПМЭФ в июне гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак рассказал о фактчекинговом сервисе «Лапша» для выявления интернет-пользователями недостоверной информации. Предполагалось, что он будет работать как приложение внутри российских социальных сетей.

Как рассказал «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, сложности в распознавании фейков заключаются в отсутствии методов определения достоверной информации.

Кандидат юридических наук, эксперт общественного движения «Информация для всех» Станислав Петровский замечает, что инструкции подходят, если фейк сделан на скорую руку, что бывает чаще всего.

«За одну минуту можно вбросить ложный тезис, который при должных ресурсах моментально разлетится по всему миру. Сохраняя критическое мышление и обращая внимание на ряд важных моментов, пользователь сможет самостоятельно разобраться, дезинформация это или нет», — сказала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Директор по медиапроектам коммуникационной компании «КРОС» Петр Кирьян, в свою очередь, рассказал, что, если источник информации —анонимный телеграмм-канал или рассылка безымянной статьи, надо быть готовым к тому, что информация непроверенная.

«Все сообщение основывалось исключительно на авторском утверждении, без ссылок на то, где можно детально изучить, о чем идет речь. Такая подача должна как минимум настораживать», — уточнил он.

Екатерина Мизулина добавила, что проверять нужно как цитаты, так и факты, кому бы они ни принадлежали.

«Если информация подана однобоко, вы можете быть объектом манипуляции, просто потому что принимаете на веру позицию одной стороны, на зная другой точки зрения», — предупредил Кирьян.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Верный знак: как вычислить фейк в Сети