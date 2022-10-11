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Мобилизованные в Забайкалье начали изучать тактику ведения боя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Забайкалье российские граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, осваивают тактику боя в населенных пунктах. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает Минобороны РФ.

Как отмечает оборонное ведомство, военнослужащие, призванные из запаса, проходят подготовку в окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), расположенном в Забайкальском крае. Там мобилизованные осваивают тактику действий по борьбе с условным противником в населенных пунктах.

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Минобороны сообщает, что в ходе одной из тренировок военнослужащие получили разведданные о силах «противника», после чего скрытно выдвинулись в район, где оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня. Затем бойцы осуществили штурм захваченного условными боевиками населенного пункта, с ведением огня из автоматов АК-12, пулеметов Калашникова, ручных гранат и применением маскировочных средств.

Также было проведено учебное разминирование отдельных участков местности. Мобилизованные под руководством инструкторов отработали закрепление в населенном пункте, с организацией охранения, засад и дополнительных огневых точек.

Кроме того, интенсивная подготовка мобилизованных военнослужащих проводится на занятиях по огневой подготовке с выполнением упражнений стрельб из гранатомета — РПГ7В, автоматов АК-12 со сменой огневой позиции, а также огневых тренировок с ведением огня из различных положений и упражнений на точность стрельбы с набором оценочных баллов.

Помимо этого, на полигоне военнослужащие проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранаты по корпусу боевой машины из окопа.

Ранее, 6 октября, мобилизованные рассказали корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину об учебе на военных полигонах. Отмечается, что мобилизованных граждан учат правильно стрелять по целям на расстоянии от 200 до 600 м. Кроме того, военные также упражняются в оказании первой медицинской помощи, учатся пользоваться топографическими картами.

Накануне мобилизованные граждане в Ростовской области начали изучать тактику ведения современного боя. Занятия проходят по специальной программе подготовки под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.

До этого, 4 октября, стало известно о проведении практических занятий для новобранцев в Калининградской области. Служащие выполнили боевые стрельбы из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт» на полигоне Балтийского флота.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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