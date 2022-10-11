В Бурятии мобилизованные приступили к тренировкам на танкодроме

На танкодроме соединения Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия проходят занятия для мобилизованных служащих и добровольцев перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Под руководством опытных инструкторов резервисты оттачивают навыки управления боевой техникой. Механики-водители выполняют упражнения по вождению танков и осваивают движение в составе колонны.

В рамках боевой подготовки они преодолевают как естественные, так и искусственные препятствия: колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывном заграждении и другие.

Также экипажи отрабатывают нормативы по установке аккумуляторных батарей, проверке технических жидкостей.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Бурятии продолжаются занятия по огневой и тактической подготовке для мобилизованных. Новобранцы совершенствуют навыки использования стрелкового оружия, выполняя стрельбы. В ходе обучения военнослужащие выбирают безопасный и оптимальный маршрут следования огневой позиции и открывают прицельный огонь.

Накануне ведомство показало кадры боевой подготовки в Приморье. Особое внимание при обучении уделяется противодействию современным мобильным легкобронированным целям и танкам с активными системами защиты.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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