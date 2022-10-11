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Минобороны РФ показало работу расчетов гаубиц «Гиацинт- С» в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России во вторник, 11 октября, опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт- С» в зоне специальной военной операции.

«Снаряд у нас самый мощный считается ОФ-29. Орудие повышенного могущества. И ответки были, и мы стреляли. Самый запоминающийся (момент. — Ред.) — вот этим орудием была уничтожена батарея трех «семерок» (гаубицы M777. — Ред.), два орудия точно сожгли, остальные пострадали. Это, наверное, самая массовая цель», — рассказал командир орудия.

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Как сообщило Минобороны, расчеты гаубиц «Гиацинт-С» наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по удаленным от линии соприкосновения укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам противника. Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-мм боеприпасы на фугасное действие.

Отмечается, что контроль поражения целей осуществлялся расчетами беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

20 сентября появились кадры работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых артиллерийских установок «Гиацинт-Б». На видео показана работа второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.

Минобороны России 13 сентября опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б». Военнослужащий артиллерийского дивизиона второго армейского корпуса НМ ЛНР рассказал, что идет работа по укрытой пехоте на взрыватель-осколочном и замедленном снарядах.

Сообщалось, что контроль поражения целей и корректировка огня также осуществлялись при помощи расчетов беспилотников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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