«Известия» показали подготовку мобилизованных в Херсонской области

Граждане РФ, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, в обязательном порядке проходят специальную подготовку перед отправлением в зону боевых действий. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал тренировку бойцов на полигоне в Херсонской области.

Резервисты прибыли на полигон неделю назад и уже отмечают, что узнали больше, чем за год срочной службы. При этом есть навыки, которые нужно просто освежить в памяти. Так, стрельбу призывники сравнивают с ездой на велосипеде — разучиться этому невозможно.

Тем не менее обращению с огнестрельным оружием посвящена значительная часть тренировок: за три дня мобилизованные отстреляли тысячи гильз. Ростовые мишени нужно поразить на расстоянии 200 м. Для ударов по военной технике используют гранатометы.

«Стреляют отлично. Моя точка зрения, как будто все заканчивали школу снайперов», — оценил успехи своих подопечных военнослужащий Меирам.

За ходом боевой подготовки следят опытные инструкторы, принимавшие участие в военных действиях. Они делятся с мобилизованными самыми важными знаниями, которые могут пригодиться в столкновении с противником.

Также внимание уделяется тактическим упражнениям: бойцы учатся действовать в группе, штурмовать и зачищать здания в самых непростых условиях, максимально приближенным к реальным. После каждого забега следует разбор от инструктора.

Ранее, 10 октября, Министерство обороны РФ опубликовало кадры с полигонов, на которых тренируются мобилизованные бойцы и добровольцы перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. В Бурятии, Владимирской и Ростовской областях новобранцы осваивают курс боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям, а также боевое слаживание в составе подразделений.

7 октября военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что новые группы мобилизованных начали проходить обучение на полигоне в Донбассе. Новобранцы получают необходимую поддержку от регионов и проходят обучение, прежде чем попасть на линию фронта. Обучение мобилизованных из запаса военнослужащих и добровольцев начинается с построения у трапа самолета. После перелета военнослужащие пересаживаются в грузовые автомобили и отправляются на полигон, где их ждут тренировки с освоением боевых навыков.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.