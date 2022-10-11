Страны ЕС осудили удары России по объектам Украины

Массированные удары РФ по объектам на территории Украины — это ответная реакция и попытка РФ перехватить инициативу на поле боя, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

8 октября произошел взрыв фуры на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в нем украинские спецслужбы.

После произошедшего на Крымском мосту глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин «приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией».

Спустя два дня Минобороны России предложило нанести удары по объектам Украины. Так, по состоянию на 11 утра 10 октября, было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах и в Киеве.

Между тем страны Евросоюза выступили с призывами к РФ прекратить атаки. Так, МИД Австрии назвал обстрелы отвратительными и трусливыми. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал позже, что Вена «вряд ли имеет право на подобные заявления».

«Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре России», — отметил он.

Программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов предположил, что Запад усилит санкции.

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На поле брань: как Запад отреагировал на ракетные удары по Украине