Корреспонденты «Известий» пообщались с водителями на Крымском мосту

Очереди при подъезде к Крымскому мосту 10 октября заметно сократились по сравнению с двумя предыдущими днями. Ожидание в очереди для легкового транспорта составляет 15–20 минут, а общий путь, с учетом скорости движения по мосту, занимает полтора часа, сообщил корреспондент «Известий», находящийся на месте событий.

Еще вчера на это пришлось бы потратить от четырех до шести часов, особенно в тот момент, когда движение было реверсивным, по одной полосе. На въезде дежурят сотрудники ГИБДД — проводят обязательный досмотр каждого автомобиля.

«Нам тоже не хочется задерживать граждан, создавать неудобство. Но все делается для их же безопасности. Слава богу, что получилось так быстро справиться со всеми неприятностями», — рассказывает один из сотрудников ГИБДД.

Сложнее воспользоваться паромами, которые перевозят грузовики. Они отправляются из порта «Кавказ». Очередь к нему начала собираться уже в день ЧП и в течение 10 октября растянулась на 10–15 км. В основном в ней — фуры, которые пока не пускают на мост.

Въезд на территорию порта охраняют сотрудники ГИБДД, которые внимательно проверяют все въезжающие автомобили. Очередь движется медленно.

«Я стою здесь с пяти утра, Несколько машин пустили, но сейчас тишина», — рассказал «Известиям» водитель Сергей Шуляк.

Днем 10 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что интенсивность работы паромной переправы будет увеличена 11 октября.

«Сейчас работают два парома. <...> И завтра с утра присоединится еще один паром. Это даст возможность перевозить 160–180 фур», — отметил Аксенов.

По его словам, со стороны полуострова скопилось порядка 800 фур.

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Порядок в очереди: попасть на машине на Крымский мост можно за 20 минут