В словах Байдена об Армагеддоне на Украине увидели хаос в политике США

Президент США Джо Байден в своих выступлениях противоречит сам себе, даже в вопросах военных действий или применения ядерного оружия. Об этом 10 октября написал журналист Global Times Элиас Сепеда.

В качестве примера он привел слова американского лидера, ранее заявившего об «угрозе атомного Армагеддона» из-за ситуации на Украине. При этом позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утверждение Байдена не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

«Противоречия сохраняются в заявлениях президента, его команды и даже его самого. Такие противоречия только выявляют хаос внутри политики США, и такой хаос увеличивает риск будущей войны», — отметил Сепеда.

По его словам, после вывода войск США из Афганистана в 2021 году стало известно, что ряд советников настаивали на сохранении военного присутствия в меньшем составе. При этом сам Байден публично утверждал, что не получал никаких рекомендациях о размещении военного контингента.

Как сообщил Сепеда, аналогичная ситуация произошла с президентом США по вопросу военной помощи Тайваню, когда «в противовес его уверенного «Да» Белый дом заявил, что позиция США не изменилась», и страна остается привержена идее не вмешиваться в конфликт. После чего сам Байден также заявил о приверженности принципу одного Китая.

Ранее, 1 октября, обозреватель Washington Post Меган МакАрдл заявила, что действия Джо Байдена заставляют усомниться в его претензиях на еще один срок. По ее словам, чем чаще он появляется перед публикой, тем больше беспокойства вызывает. Колумнист отметила, что вопрос состоит не только в том, сможет ли медлительный и уставший Байден одержать победу на предстоящих выборах, но и в том, хватит ли ему сил для управления страной на протяжении еще как минимум года.

Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.