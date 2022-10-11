Испанский дирижер сыграет музыку из фильмов Тарковского и Михалкова

Испанский дирижер Сесар Альварес даст концерты в Новосибирской филармонии, где исполнит музыку Эдуарда Артемьева. Прозвучат месса «Девять шагов к Преображению» и музыка из кинофильмов Андрея Тарковского и Никиты Михалкова, над которыми Артемьев работал много лет.

Два вечера подряд зарубежный музыкант будет управлять Новосибирским академическим симфоническим оркестром.

«Мы привыкли к дурацким голливудским фильмам, где музыка — просто фон, краска. У Тарковского же, да и у Михалкова музыка сама по себе имеет очень большое значение. Считаю, что это уникальные тандемы, и Артемьев с Михалковым, и Артемьев с Тарковским. Аналогов я не знаю. Допустим, есть очень сильный композитор Джон Уильямс, который много работал со Стивеном Спилбергом, написал музыку к «Списку Шиндлера». Нет вопросов, это хороший саундтрек, но все-таки — лишь киномузыка. Тогда как у Эдуарда Николаевича настоящая большая музыка, которая в полной мере представляет русскую композиторскую школу», — рассказал «Известиям» Сесар Альварес.

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