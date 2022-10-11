Вслед за кредитованием в юанях в России появятся займы в других мягких валютах, рассказал «Известиям» председатель наблюдательного совета Мосбиржи, бывший зампред ЦБ Сергей Швецов.

По его мнению, такие продукты будут развиваться по мере накопления остатков в этих валютах в банковской системе, и финансовые организации будут их использовать для кредитования экспортно-импортных предприятий, инвестиционных операций и так далее. Мосбиржа уже ведет переговоры с ЦБ о том, чтобы снизить нормы резервирования в таких денежных единицах и комиссии по операциям с ними, добавил Сергей Швецов.

По его мнению, эти вопросы должны решиться до конца года, это необходимо для перехода от расчетов в долларах и евро к валютам дружественных стран. Росбанк уже кредитует бизнес в юанях, причем спрос на такие ссуды вырос, рассказал представитель организации.

В валютах дружественных стран в Совкомбанке предлагают кредиты, депозиты, банковские гарантии и другие продукты. Во внешнеторговых операциях российские компании переходят от расчетов в долларах и евро на другие валюты, и клиенты заинтересованы в минимизации рисков, которые возникают в случае привлечения долга в иной денежной единице, сообщил руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором Совкомбанка Ростислав Кулак.

Развитие кредитования в мягких валютах в ближайшей перспективе наиболее вероятно в рупиях и лирах, однако в дальнейшем не исключено использование в займах и валют торговых партнеров из стран СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и ЮВА, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мягкой походкой: банки расширят кредитование в валютах дружественных стран