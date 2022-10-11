Аксенов назвал число отмененных туров после взрыва на Крымском мосту

Около 25% туристических бронирований было отменено на крымском направлении после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Массового оттока отдыхающих или отмены бронирования не наблюдается. Есть отмены в пределах 25% на кратчайшие сроки и на новые бронирования, а в более далекой перспективе ситуация никак не поменялась», — сказал Сергей Аксенов.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом.

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