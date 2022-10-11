Аксенов оценил пробки на выезде из Крыма

Длительность ожидания переправы со стороны Крыма не превышает 40–60 минут, в целом сложностей в транспортном сообщении с материком из-за взрывов на Крымском мосту на данный момент нет. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Железнодорожное сообщение восстановлено в полном объеме, автомобильное сообщение осуществляется через Крымский мост. Длительность ожидания со стороны Крыма не превышает 40–60 минут с учетом тщательного досмотра. Автобусы направляются на паромную переправу, плюс пассажирские катера, которые перевозят пассажиров без транспорта», — сказал политик.

Глава Крыма также подчеркнул, что никаких сложностей как при отправлении с полуострова, так и с прибытием в регион с точки зрения транспортной инфраструктуры на данный момент нет.

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