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Миллиардер Юрий Мильнер отказался от гражданства РФ

Бизнесмен Юрий Мильнер из списка Forbes заявил об отказе от российского гражданства
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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Бизнесмен Юрий Мильнер отказался от гражданства России. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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«Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — говорится в публикации.

По словам миллиардера, он и его семья уехали из РФ после присоединения Крыма в 2014 году и не планируют возвращаться.

В 1999 году Мильнер получил гражданство Израиля, а с 2014 года он живет в Калифорнии. В настоящий момент, как утверждает сам предприниматель, у него не осталось российских активов, более того — он уже порядка восьми лет не появлялся в РФ.

Ранее, 1 сентября, стало известно, что миллиардер из списка Forbes Рубен Варданян отказался от гражданства России ради переезда в Нагорный Карабах. Таким образом, разъясняет бизнесмен, он хочет поддержать местных жителей.

Варданян отметил, что такое решение далось ему непросто, а также оно накладывает большие риски, однако, как считает миллиардер, «так правильно». Кроме того, он поблагодарил российских миротворцев, участвовавших в разрешении конфликта в 2020 году.

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