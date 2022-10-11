В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в спецоперации

Военные российской армии, задействованные в специальной военной операции по защите населения Донбасса, выполняют боевые задачи порой в самых экстремальных условиях: под артиллерийским обстрелом, один на один с превосходящими силами националистов. В Минобороны рассказали новых подвигах, совершенных солдатами Вооруженных сил РФ.

В оборонном ведомстве отметили высокие командные качества капитана Алексея Юматова и грамотные действия подчиненного ему личного состава, благодаря которым была отражена атака украинских националистов. Уточняется, что подразделение капитана выполняло боевые задачи в непосредственной близости от линии соприкосновения с противником, когда украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку скрытно выдвинуться и атаковать позиции российских военных.

Заметив приближение националистов, капитан Юматов быстро сориентировался в обстановке и вместе с подчиненными занял выгодные позиции и приступил к отражению атаки. Капитан получил ранение, однако продолжил руководить вверенным ему подразделением. В результате вооруженные радикалы понесли существенные потери и отступили.

Рядовой Дмитрий Баранов осуществляет подвоз боеприпасов и горюче-смазочных материалов в районы расположения российских подразделений. Колонна, в которой двигался рядовой, подверглась атаке националистов. Как рассказали в ведомстве, метким огнем из стрелкового оружия Баранов уничтожил шесть националистов. Диверсионная группа противника была вынуждена отступить.

Также уточняется, что во время боя одна из машин, перевозившая боеприпасы, была повреждена и не могла продолжать движение в заданный район. Рядовой принял решение взять поврежденную технику на буксир во избежание срыва поставки боеприпасов наступающим союзным силам.

Благодаря мужеству рядового удалось сохранить жизнь и здоровье российских солдат, отразить нападение националистов и обеспечить своевременную доставку боеприпасов российским силам.

Рядовой Замир Агабалаев выполнял задачи по обеспечению безопасного перемещения колонны десантно-штурмового батальона в заданный район. Во время выполнения задачи он обнаружил группу вооруженных украинских националистов, готовящих засаду, доложил об этом командиру.

В ходе завязавшегося боестолкновения Агабалаев, действуя смело и решительно, рассказали в Минобороны, обошел позиции врага с фланга и прицельным огнем из штатного вооружения уничтожил оборудованную противником долговременную пулеметную точку и троих националистов, находящихся в ней.

В результате националисты, неся потери, отступили вглубь своей обороны.

Также в МО РФ сообщили о смелости и отваге рядового Александра Маликова, который осуществлял подвоз боеприпасов и горюче-смазочных материалов российским подразделениям и, когда националисты открыли массированный ракетно-артиллерийский огонь, продолжил движение в заданный район, чтобы не сорвать доставку боеприпасов.

По прибытию на артиллерийские позиции, рядовой вместе с экипажем приступил к разгрузке снарядов. Оперативно разгрузив боеприпасы, Маликов взял на буксир поврежденное вражеским огнем орудие и эвакуировал его в пункт ремонта военной техники.

Ранее, 10 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях пресечены попытки наступления ВСУ. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники, добавил он.

Также Конашенков рассказал, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как стало известно ранее, взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе и других городах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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