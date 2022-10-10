Захарова уличила немецкие СМИ в пропаганде по вопросу СП

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 10 октября, прокомментировала материал Deutsche Welle об обнаруженном в Балтийском море вблизи трубопровода «Северный поток» (СП) заминированном подводном аппарате, назвав статью примером пропаганды.

«А вот, что такое пропаганда. Это материал немецкого государственного информационного механизма DW от 2015 года», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на то, что автор статьи отметил, что неизвестно, кому именно принадлежит обнаруженный аппарат. В то же время в материале предполагалось, что, его якобы занесло в этот район «дрейфом».

«Германский рупор, рассказывая о «подводном аппарате», обнаруженном у трубы газопровода в Балтийском море, умело направил мысль читателя в нужное русло: занесло его туда «дрейфом», возможно ещё с времен первых двух мировых войн. Почему не наполеоновских?», — выразила удивление пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Ранее в понедельник пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток». Он напомнил, что аппарат был найден точно в пространстве между нитками газопровода.

Куприянов уточнил, что тогда, в ноябре 2015-го, была предпринята, предположительно, первая попытка атаки газопровода — был обнаружен натовский уничтожитель мин «Морская лиса», который находился под одной из ниток на глубине в 40 м. Аппарат «Морская лиса» предназначен для разминирования. Он оснащен телеуправляемым взрывным устройством и при обнаружении мины уничтожает ее направленным взрывом, рассказал Куприянов.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП-2). Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах. Расследование ведут и другие страны.

6 октября служба госбезопасности Швеции завершила расследование на месте утечек «Северных потоков». Как стало известно 10 октября, Швеция отказывается передавать РФ результаты расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов Российской Федерации.

До этого, 30 сентября, президент России Владимир Путин назвал теракты на нитках «Северного потока» действиями Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры.