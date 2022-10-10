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Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева

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Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин в понедельник, 10 октября, поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного, по его мнению, возбуждения уголовного дела на Украине в отношении заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, передает СК РФ.

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«Как стало известно, СБУ объявила Д.А. Медведева в розыск, такая информация следует из базы данных МВД Украины. Сообщается, что СБУ обвиняет его по ч. 2 ст. 110 УК Украины», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В этот день украинская Служба безопасности объявила в розыск Медведева и официального представителя российского Министерства иностранных дел Марию Захарову. Их обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном представителем власти. Медведев в этой связи отнесен к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».

6 октября зампред Совета безопасности России дал гарантию продолжить освобождать территории, которые заняли неонацисты Украины. Как он подчеркнул, Украина является техническим инструментом, а ее население — «расходным материалом на выбранном Западом театре военных действий».

Днем ранее СБУ выступила с обвинением в адрес врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также его заместителя Екатерины Губаревой. Они обвиняются Службой безопасности Украины в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности», которые направлены на поддержку Российской Федерации.

Украина объявила в розыск задействованных в организации референдумов по вхождению Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Об этом информация появилась 28 сентября.

24 февраля президент РФ объявил о начале СВО по защите мирного населения Донбасса. Москва пошла на этот шаг из-за усугубившейся ситуации на территории ЛДНР на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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