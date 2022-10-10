ЕС оценил расходы на смягчение удара цен на энергию в €0,5 трлн

Расходы стран Евросоюза (ЕС) на смягчение давления цен на энергию составит около €0,5 трлн. Об этом заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник, 10 октября.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на слова Мишеля, стоимость импорта энергоресурсов в ЕС за первые шесть месяцев 2022 года составила почти €380 млрд.

«Это побудило правительства ЕС увеличить расходы, чтобы смягчить удар по своим домохозяйствам и бизнесу», — отметил Мишель.

По его словам, эта цифра близка к обычной стоимости годовых закупок. Глава Евросовета уточнил, что это и стало причиной увеличения расходов на смягчение цен.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что Евросоюз может потратить на борьбу с энергокризисом больше €1 трлн. Согласно исследованию компании «Яков и партнеры», в 2023 году европейские правительства и дальше будут вручную управлять экономикой либо же столкнутся с падением ВВП на €0,9–1,7 трлн, или на 6,5–11,5% за счет увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправить счета за электричество в Москву. Предложение она озвучила в ответ на критику евродепутата от Франции Манон Обри ситуации с ростом цен на электроэнергию и газ в странах ЕС. Парламентарий отметила, что многие избиратели «не знают, смогут ли оплатить отопление и хватит ли им денег на пропитание этой зимой».

В то же время бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что санкции против энергоресурсов из России были непродуманными. По ее словам, европейские политики ошибочно предполагали, что возникший кризис можно будет легко преодолеть.

Президент РФ Владимир Путин в июле отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделав ставку на альтернативные источники. Это, по его словам, привело к плачевным результатам — цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада.