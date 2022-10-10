Минэнерго Украины с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в Европу

С 11 октября Украина сворачивает поставки электроэнергии в Еврозону. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник, 10 октября, на сайте в министерства энергетики страны.

«Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день в нескольких крупных городах Украины прогремел ряд взрывов. Огнем была охвачена киевская теплоэлектростанция. В некоторых населенных пунктах нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета.

Как пояснил президент России Владимир Путин, в рамках плана, предложенного Минобороны РФ, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также атакам подверглись объекты военного управления и энергетики.

Российский лидер подчеркнул, что решение было принято в ответ на террористические действия киевского режима. Он также предупредил о готовности Москвы дать жесткий и соразмерный отпор любым внешним угрозам.

До этого, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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