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Американский ветеран осудил решение Байдена финансово помогать Зеленскому

Американский ветеран Брэдли заявил, что Байден оказывает финансовую поддержку Украине на фоне внутренних нерешенных проблем Штатов
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден оказывает финансовую поддержку режиму Владимира Зеленского на фоне внутренних нерешенных проблем Соединенных Штатов Америки (США). Об этом в понедельник, 10 октября, заявил ветеран армии США, политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли.

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«К концу этого года Джо Байден передаст Зеленскому $100 млрд миллиардов из наших средств. Тем временем наша собственная граница находится в опасности», — написал он на своей странице в Twitter.

Брэдли задался вопросом, руководит ли американский президент своей страной.

Ранее в этот день Байден заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. По его словам, США «предоставят поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

9 октября США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Украины в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

5 октября Байден пообещал Зеленскому предоставить очередной пакет военной помощи на сумму $625 млн. Тогда же стало известно, что это решение разозлило американцев. Они напомнили, что американский лидер направляет Киеву помощь на фоне бездействия властей в ситуации с Флоридой, разрушенной мощным ураганом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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