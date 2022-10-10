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Представитель Генсека ООН Дюжаррик назвал взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта

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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 10 октября заявил, что взрыв, произошедший на Крымском мосту, связан с эскалацией конфликта.

«Ответы со стороны России будут жесткими»
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Ранее в понедельник представитель генсека назвал ракетные удары РФ неприемлемой эскалацией. При этом от ООН не последовало никаких комментариев относительно произошедшего 8 октября взрыва на Крымском мосту.

«То, что мы видели на выходных, в последние дни — это и есть эскалация. Что неприемлемо», — заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос, почему генсек ООН никак не прокомментировал этот теракт.

Говоря об отсутствии реакции генсека ООН на произошедшее, Дюжаррик отметил, что даже если ООН не делает ежедневных заявлений обо всем, что происходит, это не означает, что организация не выступает «против ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре».

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики. Он обратил внимание, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

До этого, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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