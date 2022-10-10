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В Оренбургской области один человек погиб в результате падения дельтаплана

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Фото: t.me/CMSUTSKR
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Дельтаплан упал в Ташлинском районе Оренбургской области, пилот погиб. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, дельтаплан упал из-за контакта с деревьями.

Отмечается, что мужчина 1962 года рождения с использованием дельтаплана опылял поля. В результате произошедшего он получил серьезные травмы и умер по пути в больницу.

«Центральное МСУТ СК России проводит проверку по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

21 сентября двое мужчин погибли в результате падения дельтаплана вблизи поселка Рассвет в Алтайском крае. Летательный аппарат выполнял прогулочный полет. Следователи начали уголовно-процессуальную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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