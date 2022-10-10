ВСУ ударили из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в понедельник, 10 октября, в своем Telegram-канале.

«Сегодня боевики ВСУ из РСЗО «HIMARS» нанесли удар по гражданским объектам в мирном Токмаке. Под обстрел украинских нацистов попали два зернохранилища, количество сожжённого зерна уточняется», — написал Рогов.

Он уточнил, что в результате удара один из местных жителей получил серьезные ранения, ему была оказана медицинская помощь. В данный момент пострадавший находится в стабильном состоянии.

Ранее в этот день ВСУ также ударили из HIMARS по городу Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Накануне, 9 октября, ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения беженцев на окраине Старобельска в ЛНР. В результате обстрела был поврежден пункт временного размещения граждан на окраине города.

27 сентября в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросу воссоединения регионов с Россией. По итогам голосования, в ходе которого большинство жителей этих районов высказались «за», регионы были включены в состав РФ. 5 октября президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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