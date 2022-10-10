Реклама
Прямой эфир
Общество
Аксенов сообщил о готовящемся запуске четвертого парома через Керченский пролив
Мир
Байден осудил удары РФ по объектам Украины
Мир
Зеленский рассчитывает на лидерство Лондона в поддержке Киева
Мир
Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе назвал Украину террористическим государством
Общество
Бастрыкин поручил дать оценку фактам преследования СБУ должностных лиц РФ
Мир
На Украине заявили о прекращении экспорта электроэнергии в ЕС
Политика
В Крыму предложили запретить выезд из РФ военнообязанным россиянам
Мир
Представитель генсека ООН назвал ракетные удары по Украине неприемлемой эскалацией
Общество
Грузовое сообщение на Крымском мосту восстановят 16 октября
Мир
Захарова сравнила методы СБУ с действиями ИГ и «Аль-Каиды»
Политика
В Госдуме заверили в окончании конфликта на Украине переговорами
Мир
Пушилин назвал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины адекватным ответом

СБУ объявила заместителя председателя Совета безопасности России Медведева в розыск

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины 10 октября.

«Ответы со стороны России будут жесткими»
Путин объяснил необходимость массированного удара по Украине и предостерег от попыток организовать новые теракты в РФ

Так, Медведева отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования». Он обвиняется СБУ по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном представителем власти.

Захаровой также инкриминируют ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны).

Кроме того, известно, что в список разыскиваемых СБУ вошли порядка 700 высокопоставленных россиян, в том числе депутаты Госдумы и члены Совфеда.

Медведев связал решение СБУ объявить его в розыск с тем, что Киеву «понадобилась консультация о трепанации черепа». В свою очередь, Захарова отметила, что методы СБУ всё больше напоминают действия «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ должностных лиц России. Отмечается, что СК РФ в рамках расследования уголовного дела установит каждый факт незаконного решения, принятого СБУ, и причастных к этому должностных лиц.

До этого, 28 сентября, стало известно, что Украина начала розыск граждан, участвовавших в организации референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022