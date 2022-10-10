СБУ объявила заместителя председателя Совета безопасности России Медведева в розыск

Служба безопасности Украины объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины 10 октября.

Так, Медведева отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования». Он обвиняется СБУ по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном представителем власти.

Захаровой также инкриминируют ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны).

Кроме того, известно, что в список разыскиваемых СБУ вошли порядка 700 высокопоставленных россиян, в том числе депутаты Госдумы и члены Совфеда.

Медведев связал решение СБУ объявить его в розыск с тем, что Киеву «понадобилась консультация о трепанации черепа». В свою очередь, Захарова отметила, что методы СБУ всё больше напоминают действия «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ должностных лиц России. Отмечается, что СК РФ в рамках расследования уголовного дела установит каждый факт незаконного решения, принятого СБУ, и причастных к этому должностных лиц.

До этого, 28 сентября, стало известно, что Украина начала розыск граждан, участвовавших в организации референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».