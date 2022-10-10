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8 октября многофункциональный концертный зал Crocus City Hall вернулся к активной концертной афише

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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8 октября многофункциональный концертный зал Crocus City Hall вернулся к активной концертной афише! Первым концертом после планового ремонта площадки стал грандиозный концерт рэп-исполнителя Левана Горозия, также известного под псевдонимом L’ONE, который не только соединил хип-хоп и классическую музыку на одной сцене, но и собрал почти 9 тысяч зрителей в Crocus City Hall!

Знакомые зрителями песни L’ONE получили вторую жизнь в новом звучании. «Самая простая песня», «Вместе», «Океан», «Все или ничего», «Все танцуют локтями», «Тигр», «Якутяночка», «Сон» и все самые громкие хиты, написанные за последние 5 лет, прозвучали в сопровождении симфонического оркестра «Крокус Сити Холл» под руководством Феликса Арановского.

Реализовав заложенный потенциал при строительстве концертного зала, Crocus City Hall обновил свою конфигурацию: кроме партера, амфитеатра, бельэтажа и балкона, площадка трансформируется в зал с танцевальным партером и фан-зоной, в которых могут комфортно разместиться 5000 зрителей. Также в зале появились шесть новых VIP-лож, расположенных в задней части партера, два дополнительных гардероба и лаундж-зоны на 2 и 3 этажах зрительского фойе, а общая вместимость площадки увеличилась до 9527 мест.

Большой зрительный зал (6200 мест) при необходимости трансформируется в малый вместимостью 2200 человек (партер, амфитеатр) или средний на 3200 зрителей (партер, амфитеатр, бельэтаж). Партер может превращаться в танц-партер на 1700 зрителей (при таком формате максимальная вместимость зала – 7233 человека) или в танц-партер с фан-зоной на 5000 зрителей (при таком формате максимальная вместимость зала – 9527 человек). Также возможна установки столиков для корпоративных мероприятий, светских раутов, музыкальных премий.

Зал-трансформер, оснащённый одним из лучших в стране техническим оборудованием, способен подстроиться под мероприятие любого формата. Здесь возможно создать как атмосферу стадионного мероприятия, так и уютную обстановку камерного концерта, провести грандиозное шоу или детское представление, устроить спортивное соревнование или stand-up выступление. Уже 14 октября на сцене Crocus City Hall Ирина Круг представит свою новую концертную программу «Подари любовь» в среднем зале – с партером, амфитеатром и бельэтажем; 19 октября зал трансформируется для международного молодежного фестиваля Жара Cool Fest, который пройдет с танцевальным партером и фан-зоной в максимальной конфигурации.

25 октября 2022 года зал, открытый известным предпринимателем Аразом Агаларовым в честь его друга, великого певца и композитора Муслима Магомаева, отпразднует 13-летие. 29 октября в большом зале Crocus City Hall – с VIP-партером, партером, амфитеатром, бельэтажем и балконом, пройдет концерт в честь 80-летия легендарного исполнителя, в котором примут участие звёзды эстрадной и оперной сцены: Лев Лещенко, Григорий Лепс, EMIN, Валерия, Александр Серов, Заур Тутов, Эльчин Азизов, Владимир Винокур, Сергей Полунин, Зара, Алексей Чумаков, Леонид Серебренников, Ольга Кормухина, группа «Земляне», A'STUDIO и многие другие.

В этом году Crocus City Hall еще раз закрепил свое звание одной из самых оснащенных и престижных концертных площадок в стране, о чём говорят, как имена выступающих на её сцене артистов, так и расписание – концерты и шоу проходят здесь буквально в режиме нон-стоп.

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