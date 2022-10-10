Владимир Путин поздравил телерадиокомпанию «Мир» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил «Мир» (межгосударственная телерадиокомпания) с 30-летием. В телеграмме глава государства отметил особую роль «Мира» в создании единого информационного пространства СНГ. Президент пожелал коллективу телерадиокомпании новых достижений и воплощения в жизнь намеченных планов.

Владимир Путин, президент России:

Создание МТРК «Мир» стало серьёзной, востребованной временем инициативой, большим, поистине уникальным вкладом в развитие международного гуманитарного сотрудничества, формирование общего информационного пространства стран Содружества.

С юбилеем телерадиокомпанию «Мир» поздравил также председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что коллектив телерадиокомпании создает яркие программы, рассказывает о жизни, традициях и обычаях народов СНГ и дает людям возможность лучше узнавать друг друга. В поздравлении Мишустин пожелал «Миру» новых идей, а также успехов в эфире и на радиоволне.

МТРК «Мир» была основана в 1992 году с целью сохранения общего информационного пространства СНГ и содействия международному обмену информацией. Её охват составляет более 184 млн человек.