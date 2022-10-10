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Зеленский рассчитывает на лидерство Лондона в поддержке Киева

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys
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Украинский президент Владимир Зеленский, пообщавшись по телефону с британским премьер-министром Лиз Трасс, сообщил, что рассчитывает на лидерство Лондона в поддержке Киева.

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«Провел телефонный разговор с премьер-министром Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба», — сообщил украинский лидер на своей странице в Twitter в понедельник, 10 октября.

21 сентября Трасс дала Украине гарантии оказывать поддержку поставками военной техники. Премьер Британии пообещала, что страна не успокоится, «пока Украина не одержит верх».

В этот же день в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена практически теми же словами была выражена приверженность Украине и готовность ей помогать, сколько потребуется. Для этого Вашингтон продолжит накачивать Киев оружием и непоколебимо поддерживать.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине. Дипломат отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд.

2 сентября американский президент Джо Байден запросил $11,7 млрд на вооружение и помощь Украине. Помимо этого, президент Штатов запросил еще $2 млрд на преодоление внутреннего энергокризиса.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал опасной тенденцией рост вовлеченности США в военную поддержку Украины. По словам дипломата, американская сторона ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать участием в конфликте.

Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в ЛДНР, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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