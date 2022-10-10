Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за объявления Медведева в розыск

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным, по его мнению, возбуждением на Украине уголовного дела в отношении зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, передает Следственный комитет России в понедельник, 10 октября.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева», — сказано в заявлении в Telegram-канале.

Медведев и официальный представитель МИДа России Мария Захарова не раз комментировали ход российской специальной операции по защите Донбасса и действия украинской стороны.

Ранее в понедельник СБУ объявила Медведева и Захарову в розыск. Служба безопасности Украины обвиняет его по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном представителем власти. Медведева отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».

6 октября Медведев дал обещание продолжить освобождать занятые украинскими неонацистами территории. Он сказал, что Украина является техническим инструментом, а ее население — «расходным материалом на выбранном Западом театре военных действий».

До этого, 5 октября, Служба безопасности Украины предъявила обвинения врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Их обвиняют в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности», направленных на поддержку РФ.

28 сентября стало известно о том, что Украина объявила в розыск граждан, которые приняли участие в организации референдумов по вхождению ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля РФ начала специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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